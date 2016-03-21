Москва, 21 марта, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Закон о беби-боксах откроет новые возможности для криминала. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявила член Общественной палаты РФ Людмила Виноградова. «Это очень коварный закон. Сейчас существует большой спрос на новорожденных детей, буквально очереди. Кто из нас возьмется утверждать, что не возникнет криминальной структуры, которая создаст реабилитационный центр, при котором будет некое окно, вот такой вот беби-бокс?», — сказала она.

kmvcity.ru Беби бокс

Закон не предусматривает список конкретных учреждений, которые могут размещать соответствующие контейнеры, подчеркнула Виноградова. «В проекте не идет речь о том, что беби-боксы должны находиться именно при медицинских организациях. Медорганизации должны лишь дать справку, а в первой статье о том, где именно должны быть организованы эти боксы, ничего не говорится», — заявила она.

«В соответствии с нашим законодательством, совершенно не требуется согласия родителей на усыновление, если они неизвестны», — напомнила она. «Если ребенок будет перевезен в другой регион и там зарегистрирован благодаря новой процедуре, то его практически невозможно будет идентифицировать», — считает член Общественной палаты.

«Вырисовывается следующая картина: хищения детей, их помещение в какие-то НКО, специализирующиеся на добыче детей, и продажа их усыновителям. Согласно закону, можно зарегистрировать младенца по свидетельским показаниям. Никогда родители своего ребенка уже не найдут», — добавила Виноградова.

Напомним, что в декабре 2015 года сенаторы Вадим Тюльпанов, Лилия Гумерова и Елена Афанасьева повторно внесли законопроект о беби-боксах — специальных контейнерах для анонимного оставления детей матерями. В связи с дискуссионностью инициативы в Общественной палате РФ 21 марта Уполномоченным по правам ребёнка при Президенте РФ был организован круглый стол по этой теме. В рамках мероприятия рассматривался вопрос о правомерности и социальной, криниминологической обоснованности установки контейнеров на территории Российской Федерации.