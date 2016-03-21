Минск, 21 марта, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 21 марта провел совещание по вопросам правового регулирования оборота алкогольной продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По итогам совещания решено усилить контроль за оборотом алкогольной продукции. Лукашенко одобрил норму нового декрета, согласно которой отменяются ограничения на приобретение и хранение физлицами алкогольной продукции, маркированной белорусскими акцизными марками. Особое внимание уделено контролю за ввозом импортного алкоголя, в частности — из России и Казахстана.

Предложения правительства Белоруссии по ужесточению оборота алкогольной продукции отправлены на доработку. По мнению Лукашенко, белорусы всегда найдут возможность «употребить», поэтому не следует излишне ужесточать госрегулирование оборота алкогольной продукции белорусского производства, с которой акцизы платятся в республиканский бюджет.

«Поэтому давайте от жизни примем решение», — сказал Лукашенко, обращаясь к чиновникам и силовикам.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ Белоруссия входит в число мировых лидеров по потреблению алкоголя. Ежегодно среднестатистический белорус выпивает «абсолютного алкоголя» почти в два раза больше, чем норма, превышение которой чревато неизбежной деградацией нации.