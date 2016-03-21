Ашхабад, 21 марта, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркмении стало единственной организацией, имеющей право ввозить на территорию республики, определять стоимость, а также осуществлять оптовую и розничную продажу табачных изделий. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, сообщил информационно-аналитический портал «Infoabad».

pixabay.com Торговля сигаретами

Глава государства поручил внешнеторговому ведомству страны, Налоговой службе и Таможенной службе принять меры для того, чтобы другие организации и лица могли завезти в Туркмению сигареты и другие табачные изделия исключительно для собственных нужд, а также обеспечить контроль за их транзитом через территорию республики.

«Кроме того, Министерству торговли и внешнеэкономических связей Туркмении, налоговому и таможенному ведомствам страны совместно с Министерством адалат (юстиции) поручено в месячный срок представить в правительство предложения о внесении в законодательство Туркмении соответствующих изменений и дополнений», — пишет «Turkmenistan.ru».

ИА REGNUM напоминает, что в начале января 2016 года Служба по защите безопасности здорового общества Туркмении неофициально ввела запрет на торговлю табачными изделиями на территории республики. Затем, 23 января, торговля сигаретами в государственных торговых заведениях республики была возобновлена, однако с 12 февраля магазины вновь прекратили продажу табачной продукции, что привело к росту стоимости сигарет на «черном рынке» почти в два раза.