Ярославль, 21 марта, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Фракция «Единая Россия» в Ярославской областной думе определилась с кандидатурой на пост председателя комитета по бюджету, финансам и налогообложению. Им стал лидер фракции «Единая Россия» Николай Александрычев. Такое решение было принято на заседании фракции 21 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

фото сайта Ярославской областной думы Николай Александрычев (справа)

Решение было принято единогласно, остальные претенденты на этот пост из состава депутатов-единороссов решили не участвовать в борьбе. Поскольку «Единая Россия» составляет большинство в региональном заксобрании, то вопрос об избрании Николая Александрычева можно считать решенным.

Пост председателя бюджетного комитета оказался вакантным после того, как депутаты освободили от этой должности покинувшего партию Владимира Денисова, решившего участвовать в выборах мэра Рыбинска от партии «Родина».

«При подборе кандидатуры на бюджетный комитет мы в первую очередь искали депутата, который работает в думе на постоянной основе и имеет необходимый опыт, что крайне важно в условиях кризиса в экономике и сокращения бюджетных доходов. Николай Алексеевич идеально подходит на эту должность, так как имеет опыт руководства крупным предприятием (ОАО Автодизель — ИА REGNUM ) и коллективом в сложных экономических условиях, третий созыв работает в думе и знает как находить компромиссы внутри депутатского корпуса и с правительством, что важно при учете всего спектра интересов в бюджете. Он сильный и жесткий руководитель, которому не нужно ничему учиться, которые сразу приступит к работе, которому доверяет депутатское большинство. Мы обратились к нему с такой просьбой и после того как убедили его согласиться, все другие кандидаты сняли свои кандидатуры», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.