Ереван, 21 марта, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В конце 2015 года вооруженные силы Армении получили качественно новое вооружение и гарантии будущих поставок, 21 марта заявил президент страны Серж Саргсян во время начала оперативных сборов руководящего комсостава Вооруженных сил республики.

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«В конце года ВС получили качественно новое вооружение и гарантии будущих поставок. Более важно, что вы сформировали и используете новую концепцию «подавлять вооруженное сопротивление», — цитирует Саргсяна его пресс-служба.

Президент Армении также коснулся результатов процесса пересмотра стратегии обороны, посчитав необходимым, согласно установленному плану, ознакомить участников сбора с основными принципами и подходами развития ВС на ближайшие пять лет. В своей речи президент коснулся эскалации напряжения на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана, которая была зафиксирована в прошлом году, а также ситуации в Сирии и Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2016 года первый заместитель министра обороны Армении Давид Тоноян заявил, что в целях обеспечения безопасности Армении и формирования способствующих переговорному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ условий Армения планирует реализовать ряд мероприятий.

«В их числе «Система сдерживания/упреждения», которую Республика Армения применит с целью снижения военного противодействия. Наш доктринальный принцип «Система сдерживания/упреждения» перманентно вытесняет стратегию «Статической обороны», которая могла со стороны противника расцениваться в качестве недостаточной мощи. В действительности оборонительная позиция последних 25 лет спровоцировала рост провокационных действий. Так что Армения пойдет на качественные решения в целях разрешения количественного дисбаланса, одновременно строго соблюдая ограничения в сфере вооружений. «Система сдерживания/упреждения» будет реализована как в плане реагирования, так и профилактики», — заявил Тоноян.

18 февраля Россия официально выделила Армении льготный кредит для покупки военной техники на сумму $200 млн. Кредитное соглашение между странами было подписано 26 июня 2015 года во время заседания межправительственной комиссии в Ереване.