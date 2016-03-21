Ростов-на-Дону, 21 марта, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Донецкий городской суд Ростовской области признал виновной гражданку Украины Надежду Савченко, оглашение приговора которой началось сегодня, 21 марта. Согласно решению суда, Савченко виновна в убийстве журналистов ВГТРК и в незаконном пересечении границы России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношение Киева и Запада к правосудию

Мотивом для совершения преступлений Савченко были ненависть и вражда к жителям Луганской области и к русскоязычному населению, говорится в вердикте.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров прокомментировал приговор, оглашенный председателем коллегии судей Леонидом Степаненко, согласно которому бывшая украинская военнослужащая Савченко «совершила убийство Корнелюка и Волошина группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти и вражды», и высказался по поводу сторонников участницы добровольного карательного отряда, которые требовали от России «без суда и до суда выпустить эту преступницу»:

«Сейчас эти адвокаты, для которых судьба военного преступника важнее судьбы его невинных жертв, включая журналистов, получают шанс исправить свою аморальность и, если они этого хотят, призвать соответствующие власти помиловать эту преступницу, поскольку теперь она признана преступницей судом. Понятно, что мы никогда не дождемся от адвокатов преступницы сочувствия к ее жертвам.

Понятно, что для Киева и Запада военный преступник ценнее, чем жизнь убитых при его участии детей и журналистов».

Напомним, что Савченко вынесли обвинительный приговор за причастность к гибели двух журналистов — Игоря Корнелюка и Антона Волошина в 2014 году.

При этом обжаловать приговор, как стало известно, Савченко не намерена.