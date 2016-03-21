Гавана, 21 марта, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Кубинские СМИ комментируют визит президента США в Гавану. Как пишет Prensa Latina, Барака Обаму принимают на Кубе «с уважением и вниманием». Остров свободы «гостеприимно протягивает руку президенту США».

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«Если обе страны захотят, то мы сможем изменить к лучшему существующее положение дел. Кубинский народ исполнен стремления к миру, в отличие от Вашингтона, который в течение полувека проводил враждебную политику в отношении Острова Свободы», — комментирует Juventud Rebelde.

Cubadebate опубликовала статью «Гуантанамо и база», где сказано, что требование Кубы к США прекратить незаконную оккупацию этой территории остается неизменным. Как ранее сообщало ИА REGNUM, военно-морская база США в Гуантанамо остается одним из главных препятствий на пути процесса нормализации отношений между Кубой и США. С января 2002 года, во времена администрации Джорджа Буша (2001−2009), здесь разместилась тюрьма — лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме и в ведении войны на стороне противника.

Кубинская сторона требует возврата территории, незаконно занятой американцами более ста лет назад, без чего дальнейшее продвижение диалога, как и без отмены эмбарго, считает весьма затруднительным. Однако госсекретарь Джон Керри ранее заявил, что в ходе визита президента США на Кубу тема Гуантанамо рассматриваться не будет, отмечает Prensa Latina.

Неизменность политического курса Кубы и верность революционным идеалам отмечает газета Granma. В редакционной статье этого издания сказано, что Барак Обама встречается на Кубе «с благородными и достойными людьми, с высоким чувством патриотизма и национального единства, которые никогда не отступят от защиты своих принципов и не отрекутся от достижений революции». В то же время, в статье подчеркнуто, что кубинцев и американцев сближают исторические, культурные связи и народ Кубы всегда будет благодарен тем гражданам США, которые вместе с кубинцами боролись за независимость Острова от Испании, и тем, кто выступал против агрессивной и враждебной политики официального Вашингтона в отношении Кубы.