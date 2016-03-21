Барнаул, 21 марта, 2016, 13:49 — ИА Регнум. С начала 2016 года стоимость автомобильного бензина в Алтайском крае снизилась на 0,8% и остается одной из самых низких в Сибири. Такие данные сегодня, 21 марта, сообщает региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Бензин в Алтайском крае

По состоянию на 14 марта средняя цена бензина марки Аи-95 на заправках региона составила 34,68 руб. за литр, стоимость бензина марки Аи-92 — 31,84 руб. за литр. Дизельное топливо за январь-февраль 2016 года стало дешевле на 2,4%. Его средняя цена сейчас составляет 35,11 руб. за литр. Эти цифры, по мнению чиновников, соответствуют второму месту в рейтинге средних потребительских цен на моторное топливо в регионах Сибири.

«Стоимость бензина, как и целого ряда других продовольственных и непродовольственных товаров, а также некоторых услуг учитывается при расчете стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, составившей в Алтайском крае в феврале 11 тыс. 989,2 руб., в Сибирском федеральном округе — 12 тыс. 649,33 руб., в Российской Федерации — 13 тыс. 590,39 руб», — пояснили в управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края.

Между тем, вице-президент российского топливного союза, руководитель алтайского топливного союза Юрий Матвейко еще в начале 2016 года напомнил: «Порядка 70% в 1 литре бензина — это налоги и акцизы, которые платит нефтяная компания федеральному бюджету».

Эта информация сейчас особенно актуальна, учитывая, что Президент РФ уже подписал закон о повышении налоговых ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин и средние дистилляты. Он вступит в силу с 1 апреля 2016 года.