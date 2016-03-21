Москва, 21 марта, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Коррекция рубля, которая продолжалась 2 месяца, закончилась. На данный момент это 23,4% с верхней отметки 85,50. Ожидается ослабление рубля к доллару и торговля в диапазоне 67,50 — 69,00, считает генеральный директор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман.

ИА REGNUM Рубль

По его мнению, «помимо этого, поддерживает эти сигналы и нефть. Фьючерсы марки Brent достигали верхней точки $42,50 за баррель 18 марта. После чего трейдеры начали агрессивно фиксировать длинные позиции по черному золоту».

Читайте также: «У рубля есть дополнительные катализаторы для роста»

«Отметка $42 и $42,50 является мощным техническим барьером, и пока нет почвы и сил у быков преодолеть эти уровни и далее уже продолжать восходящий тренд к $50», — сказал Эдерман.

«Нефть, скорее всего, будет снижаться к психологическому уровню $40 за баррель. И далее в течение недели Brent окажется на уровнях $38−37 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Биржевой курс доллара превысил отметку 69

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже 21 марта курс доллара США вырос по отношению к предыдущему закрытию на 55 копеек (0,94%) до 69,3 рубля. Курс евро вырос на 0,72 копейки и составил 77,75 рубля.