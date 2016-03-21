Москва, 21 марта, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит 25 марта в первом чтении законопроект, ограничивающий деятельность коллекторских агентств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам Совета Думы. «В пятницу в первом чтении будет рассматриваться давно назревший законопроект, которым будет регулироваться деятельность организаций — так называемых коллекторов», — сказал Нарышкин.

pixabay.com Старые методы коллекторов

Законопроект был разработан председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой комитета Госдумы по финрынку Николаем Гончаром («Единая Россия») и сенаторами Сергеем Рябухиным и Андреем Клишасом.

Согласно законопроекту, уставный капитал коллекторского агентства должен составлять не менее 10 млн рублей. Все коллекторы должны будут состоять в реестре, который будет вести уполномоченный правительством орган. Законопроект ограничивает общение коллектора с должником личными встречами не чаще одного раза в неделю, звонками не чаще двух раз в неделю. Не допускается применение физической силы, угрозы ее применения, причинение вреда здоровью, повреждение имущества, психологическое давление, введение в заблуждение. Кроме этого, законопроект запрещает взаимодействие с несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Сотрудникам коллекторских агентств запрещается использовать устройства, скрывающие номер звонящего и адрес электронной почты.

Также предлагается запретить заниматься коллекторской деятельностью сотрудникам, имеющим судимость за преступления в сфере экономики и общественной безопасности. Штраф за нарушение правил общения с должником предлагается повысить в 10 раз — до 2 млн рублей.