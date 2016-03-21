Ростов-на-Дону, 21 марта, 2016, 13:41 — ИА Регнум. На борту самолета Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai, потерпевшего крушение в ростовском аэропорту, находилось 32 жителя Ростова-на-Дону. Эту информацию ИА REGNUM 21 марта предоставили в городской администрации.

donland.ru Место крушения Boeing 737–800 до ликвидации последствий

Напомним, что ранее сообщалось о том, что жертвами авиакатастрофы стали 29 ростовчан. Всего в самолете находился 41 житель донского региона. Всем семьям погибших будет оказана материальная помощь и поддержка в организации похорон.

Как сообщало ИА REGNUM, с жаркого курорта домой 19 марта возвращались 55 пассажиров, на борту находилось семь членов экипажа. Boeing 737−800 рухнул при повторном заходе на посадку. Трагедия случилась около 3:40.

Все находившиеся в самолете 62 человека погибли. На данный момент продолжает забор биологического материала у родственников жертв авиакатастрофы.