Москва, 21 марта, 2016, 14:09 — ИА Регнум. В Москве будет создан специальный портал «Вольный мужчина», предназначенный для молодых отцов. Здесь мужчины смогут найти информацию по воспитанию детей, познакомиться и обменяться личным опытом, сообщает 21 марта портал мэрии столицы.

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Как отмечает инициатор проекта, председатель центрального штаба Объединенного молодежного фронта Ксения Гусева, сегодня мужчины, по сравнению с предыдущими поколениями, уделяют гораздо меньше внимания воспитанию детей. По мнению Гусевой, это связано периодом Великой Отечественной войны, когда основную роль по воспитанию потомков взяли на себя женщины.

С помощью нового сайта представители сильного пола смогут узнать, как правильно воспитывать чадо, а также совместить семейные заботы с карьерой. Кроме того, молодые отцы смогут познакомиться с другими семьями города и получить бесплатную консультацию у таких специалистов, как юрист и психолог.

Запуск портала «Вольный мужчина» в тестовом режиме ожидается через месяц. Инициатива поддержана департаментом труда и социальной защиты населения города.