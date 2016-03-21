Москва, 21 марта, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Официальная Москва не раз критиковала сторонников санкций, говоря о бесперспективности оных. Об этом 21 марта журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В целом, с точки зрения международных отношений, вы знаете, что в Москве неоднократно и на самых различных уровнях звучала критика в отношении сторонников санкционных приемов, ссылаясь, прежде всего, на неэффективность и бесперспективность применения санкций», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле могут «только приветствовать» отказ от политики введения санкций на международной арене.

Песков отметил, что дружеские и партнёрские отношения между РФ и Кубой «приобретают новый характер, обширное поле для двустороннего сотрудничества». Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы «дружественная нам Куба» сохраняла добрые отношения со всеми государствами-соседями — «ну, конечно, в первую очередь, с Соединенными Штатами Америки».

Напомним, 20 марта президент США Барак Обама прибыл в Гавану. Визит на Кубу президента США состоялся впервые за 88 лет. Исторический визит президента США призван завершить период холодной войны между странами, а также сформировать «дипломатическое наследие» президента Обамы.

Эксперты называют визит американского президента на Кубу крупным историческим событием, сравнимым с падением Берлинской стены.