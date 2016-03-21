Калуга, 21 марта, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Договор на оказание услуги по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Калужской области в 2016 году заключен между филиалом ПАО «Ростелеком» и Калужским государственныйм институтом развития образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проведение ЕГЭ

Как сообщила 21 марта корреспонденту ИА REGNUM директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая, в рамках исполнения договора телекоммуникационная компания предоставит доступ к сети передачи данных в пунктах проведения экзаменов, обеспечит функционирование программно-аппаратных комплексов (ПАК), трансляцию видеосигнала в сети Интернет, запись трансляции и ее хранение.

Всего «Ростелеком» обеспечит трансляцию с ПАК, установленных в 422 аудиториях в 39 школах Калуги и Калужской области и региональном центре обработки информации, смонтирует 844 видеокамеры. Для просмотра в режиме онлайн будут доступны все аудитории. Запись информации в региональный центр обработки данных будет произведена во всех пунктах проведения ЕГЭ.

Сегодня специалисты компании обследуют пункты проведения экзаменов региона, анализируя их готовность к развертыванию локальной вычислительной сети, монтажу ПАК, видеокамер и оборудования связи, и проводят тестирование в местах установки ПАК. Хранение полученных видеозаписей единого государственного экзамена будет осуществляется в течение 3 месяцев со дня завершения последнего экзамена.

Работа по подготовке к ЕГЭ в Калужской области осуществляется «Ростелекомом» в сотрудничестве с Министерством образования и науки Калужской области, руководством муниципальных образований и руководителями государственных образовательных организаций региона.

Напомним, «Ростелеком» — оператор интегрированных цифровых услуг — обладает арсеналом ресурсов, мощной телекоммуникационной инфраструктурой на территории области и опытом успешной реализации этого и многих других сложных проектов, требующих комплексного подхода. Развернутая компанией система видеонаблюдения безотказно отработала на всех этапах проведения ЕГЭ в 2014 и 2015 годах и ранее в ходе президентских выборов в 2012 году доказала свою надежность и эффективность.