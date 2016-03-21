Астана, 21 марта, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, после участия в Форуме победителей, посвященном победе партии «Нур Отан» на выборах в Мажилис (нижняя палата) парламента, поздравил казахстанцев с праздником Наурыз (Новруз).

Benjamin Gimmel Пробуждение природы

Глава государства появился перед публикой в национальном чапане в сопровождении дочери Дариги Назарбаевой, которая также была одета в национальную одежду.

«С праздником Наурыз всех вас, весеннего обновления всей природы, обновления Казахстана. Пусть обновится вместе с природой и Казахстан. Говорят, что благословение, данное во время Наурыза, будет удачным. Я благословляю молодых так: берегите Родину, уважайте независимость, берегите независимость, пока есть капелька крови. Сохраняйте единство казахов, казахстанцев, не обижайте представителей других наций, будьте здоровы. Пусть Творец наш одарит вас счастьем и крепким здоровьем. Мой наказ будущему поколению — сохранить единство, сплоченность нашего народа. Тогда мы будем сильны, тогда мы преодолеем все наши трудности. То, что мы заложили в своей политике — спокойствие, единство всех во имя процветания нашей страны. Во имя того, чтобы мы двигались вперед, стали уважаемой страной в мире — мы делаем все для вас, молодых казахстанцев. Ваше будущее — впереди», — подчеркнул президент, обращаясь с поздравительной речью к гражданам страны.

Наурыз в Казахстане отмечается с 21 по 23 марта. Эти дни официально являются выходными. Наурыз — это наступление Нового года по солнечному календарю у восточных тюркских народов. 30 сентября 2009 года праздник был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Тогда же 21 марта был объявлен Международным днем Новруз.

Между тем, 19 марта на сайте Дипломатической миссии США в Казахстане появилось официальное заявление для прессы государственного секретаря Джона Керри, в котором он от себя лично и от имени президента США Барака Обамы поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

«Я рад присоединиться к президенту Обаме в пожеланиях счастливого, здорового и благополучного Наурыза всем нашим друзьям по всему миру, которые отмечают этот праздник. Как американцы, мы радуемся вместе со всеми в Исламской Республике Иран, в странах Центральной Азии, Кавказа и здесь, в Соединенных Штатах, которые собрались, чтобы отпраздновать приход весны и нового года. Наурыз является временем обновления и примирения — возможностью для семей отпраздновать свое наследие и культуру; подумать о прошедших двенадцати месяцах и с надеждой взглянуть на предстоящий год», — говорится в сообщении.

20 марта посол США в Казахстане Джордж Крол, заступивший на эту должность 8 января 2015 года на официальной странице посольства в социальной сети Facebook также опубликовал поздравление казахстанскому народу с праздником Наурыз в формате видеообращения.

На видео посол сидит в традиционном для казахов жилище, юрте, и говорит на казахском языке. «Уважаемые казахстанцы, от лица посольства США в Казахстане поздравляю вас с праздником Наурыз. На протяжении тысячелетий в Наурыз родственники и друзья собираются вместе для встречи новой весны. В преддверии этого весеннего праздника желаю вам и членам ваших семей здоровья, счастья и благополучия», — отметил посол.

Напомним, что в феврале текущего года посольство США в Казахстане объявило о начале кампании, посвященной празднованию 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между США и Казахстаном, лейтмотивом которой является дружба, связывающая тысячи казахстанцев и американцев, с акцентом на трех основных темах: инновация, дружба и партнерство.

Отметим также, что 20 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил поздравления с Наурызом от президента Афганистана Мохаммада Ашраф Гани. Афганский лидер также поздравил Назарбаева с успешным проведением внеочередных выборов в Мажилис парламента.