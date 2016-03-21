Суздаль, Владимирская область, 21 марта, 2016, 14:08 — ИА Регнум. XXI Открытый Российский фестиваль анимационного кино в Суздале завершился победой мультфильма «До любви» режиссера Игоря Ковалева. Итоги были подведены 20 марта на торжественной церемонии закрытия. Как сообщают в пресс-службе фестиваля, в конкурсную программу 21-го киносмотра вошли 97 анимационных фильмов из 267 работ, заявленных к участию.

Цитата из к/ф «До любви». реж Игорь Ковалев. 2015. Россия Герои картины «До любви»

19-минутная картина Ковалева рассказывает об одиночестве, непонимании и разобщенности людей в современном мире. Символичное название «До любви» свидетельствует о том, что все события, происходящие с героями — еще не настоящая любовь.

Режиссёр Игорь Ковалёв известен своими короткометражками «Крылья, ноги и хвосты» 1985, «Следствие ведут колобки», 1986, полнометражными «Карапузами» 1998 и сериалом 2007 — 2009 «Шоу пьяного Ворона». Обладатель наград на Фестивалях анимации в Барселоне, Оберхаузене, Загребе, Оттаве. В 1990 году работа Игоря Ковалева «Его жена курица» была номинирована на Золотую пальмовую ветвь как Лучший короткометражный фильм.

Цитата из к/ф «Мама-цапля». реж Марина Карпова. 2016.Россия Цапля и утенок

Приз за лучший короткометражный фильм получил анимационный фильм «Мама-цапля» режиссёра Марины Карповой. Лирическая сказка рассказывает о болотной цапле, которая встречает потерянных детенышей других животных. Из беспечной вертихвостки она превращается в заботливую и мудрую маму.

Цитата из к/ф «Кукушка». реж Дина Великовская. 2016. Россия Большое и притягательное солнце для кукушки

Специальным призом жюри «За создание сложного женского образа» был отмечен мультфильм «Кукушка»Дины Великовской. Солнце для кукушки невероятно большое и притягательное. Ей кажется, что она вот-вот дотронется до него, но оно все так же недостижимо. На фестивале в Суздале фильм также получил Приз мэтров.

Цитата из к/ф «Питон и сторож». реж Антон Дьяков. 2015. Россия Сторож зоопарка и питон

Специальный приз жюри «За юмор и авантюризм» получила картина «Питон и сторож»Антона Дьякова. Фильм рассказывает историю похождений двух очень разных героев: сторожа зоопарка и питона. Странная парочка попадает на пути в непростые ситуации. Работа также получила Приз гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов.

Лучшим фильмом для детей была названа «Морошка»Полины Минченок, мультфильм о трогательной дружбе между девочкой и волком. Лучшим студенческим фильмом стала работа «Два друга»Натальи Чернышевой, обладателем приза за Лучший дебютный фильм стала картина Георгия Богуславского«Корабли прошлых лет».

Цитата из к/ф «Снежная королева 2: Перезаморозка». реж Алексей Цицилин. 2014. Россия Храбрая Герда

Победителем в категории Полнометражных работ стала лента «Снежная королева-2. Перезаморозка»Алексея Цицилина — вторая часть мультфильма «Снежная королева» 2012 года. Известно, что в настоящее время студия Wizart Animation и Алексей Цицилин работают над третьим мультфильмом франшизы.

Цитата из к/ф «Ганс». реж Ринат Газизов. 2015. Россия Сыщица Шарлотта

Приз зрительского голосования получил фильм «Ганс»Рината Газизова из проекта «Шарлотта и Кваксон» киностудии «МастерФильм». Картине также присудили Диплом в категории «Лучший сериал» с формулировкой: «За лучшую жанровую историю» и Приз от Reed MIDEM в категории «Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом». Последняя награда представляет собой сертификат на участие в MIPJunior, крупнейшем международном рынке развлекательного контента для детей и юношества. В октябре победитель отправится в Канны, где будет представлен от России на международной выставке MIPJunior — 2016.

«Шарлотта и Кваксон» — это познавательно-развлекательный проект для детей от 5 до 9 лет, который помогает получить ответы на самые важные вопросы этого возраста. Проект находится в производстве. К настоящему моменту выпущена 1-ая его серия — «Ганс».