Таллин, 21 марта, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Эстонию поставлены ракеты для противотанковых систем Javelin из США, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики со ссылкой на руководителя службы эстонского министерства обороны Ристо Пяртеля.

wikimedia.org Противотанковая ракета Javelin

«Это очень важный вид боеприпасов, которые позволит Силам обороны уничтожить танковую часть противника величиной до бригады», — сказал Пяртель.

Отмечается, что партия противотанковых систем оценивается в $33 млн. Они поставлены в рамках программы развития обороны Эстонии, составленной на период с 2013 по 2022 год.

Системы включают высокоскоростные ракеты типа Javelin Block-1. Они обладают существенным преимуществом по величине поражающей силы по сравнению с вооружением, поставляемым в Эстонию ранее. Javelin Block-1 заменят системы Milan.

Ракеты Javelin Block-1 предназначены для поражения бронетехники, а также защищённых объектов (бункеры, ДОТы, ДЗОТы). Кроме того, они эффективны для поражения низколетящих малоскоростных целей, в частности вертолётов и БПЛА.