США поставили в Эстонию противотанковые ракеты Javelin
Таллин, 21 марта, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Эстонию поставлены ракеты для противотанковых систем Javelin из США, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики со ссылкой на руководителя службы эстонского министерства обороны Ристо Пяртеля.
«Это очень важный вид боеприпасов, которые позволит Силам обороны уничтожить танковую часть противника величиной до бригады», — сказал Пяртель.
Отмечается, что партия противотанковых систем оценивается в $33 млн. Они поставлены в рамках программы развития обороны Эстонии, составленной на период с 2013 по 2022 год.
Системы включают высокоскоростные ракеты типа Javelin Block-1. Они обладают существенным преимуществом по величине поражающей силы по сравнению с вооружением, поставляемым в Эстонию ранее. Javelin Block-1 заменят системы Milan.
Ракеты Javelin Block-1 предназначены для поражения бронетехники, а также защищённых объектов (бункеры, ДОТы, ДЗОТы). Кроме того, они эффективны для поражения низколетящих малоскоростных целей, в частности вертолётов и БПЛА.