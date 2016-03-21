Москва, 21 марта, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Категории граждан, имеющих право пользоваться набором социальных услуг, предлагается расширить за счет пенсионеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от фракции ЛДПР Роман Худяков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский пенсионер

Сейчас получать государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг имеют право инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, некоторые категории военнослужащих, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на определенных объектах, члены семей погибших инвалидов войны. Законопроект предусматривает дополнение этого перечня за счет лиц, лиц, имеющих право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и трудовую пенсию — пенсионеров.

В случае принятия законопроекта пенсионеры смогут пользоваться следующим набором социальных услуг: лекарствами и медизделиями по рецептам, путевками в санатории, бесплатным проездом на пригородном железнодорожном транспорте (или международном транспорте) к месту лечения и обратно.

«Без льгот российский пенсионер, скорее всего, окажется за чертой нищенского существования. Особо остро стоит вопрос с медицинским обеспечением. Большое количество пенсионеров, в силу возраста, нуждается во врачебной помощи и лекарственных средствах. Вместе с тем цены за лечение и лекарственные средства растут очень быстрыми темпами. Общеизвестно, что лекарственные препараты — это та область, где цены растут постоянно», — отмечает автор инициативы. По мнению депутата, его инициатива «будет способствовать реализации конкретных экономических мер по оказанию государственной поддержки и социальной защиты пенсионеров, сохранению социальной стабильности в стране».