Челябинск, 21 марта, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Челябинской области региональный Минздрав вместе со следственными органами пытаются разобраться в совершенно запутанной истории жительницы Карабаша, которая девять месяцев ждала двойню, а после кесарева сечения узнала, что беременной не была.

bankoboev.ru Беременная

Напомним, сейчас СКР проводит доследственную проверку. Примечателен тот факт, что с первых же дней предполагаемой беременности жительница поселка Киалим, кстати, мать троих детей, встала на учет в женскую консультацию и проходила все необходимые обследования, сдавала анализы.

По информации сайта Chelyabinsk.ru, подозрения женщины, что скоро в ее семье будет пополнение, подтвердили и врачи миасской больницы, проведя будущей матери ультразвуковое исследование. Причем произошло это дважды: первый раз в июне, а второй — в августе прошлого года. Более того, результаты второго исследования сообщили, что женщина подарит своим старшим детям сразу двух братиков или сестричек.

Как и положено, женщина встала на учет в консультации Карабаша, куда относилась территориально, и до момента родов добросовестно посещала врача, проходила обследования и сдавала анализы. И все врачи, с которыми ей в этот период приходилось контактировать, сообщали женщине, что ее многоплодная беременность протекает нормально, то есть у развивающихся в маминой утробе малышей в норме все жизненные показатели.

Поскольку рожать дама изначально собиралась в Миассе, туда она и отправилась, будучи на тридцать восьмой неделе беременности. Именно там, в роддоме городской больнице №2, женщине сообщили, что нужна срочная операция, так как состояние плодов вызывает у врачей серьезное опасение. Именно там, под общим наркозом Алене Авдеевой сделали операцию, после которой сообщили, что никакой беременности у женщины не было, а была растущая в матке киста.

Связано ли столь таинственное исчезновение будущих двойняшек с врачебной ошибкой, вопиющим непрофессионализмом или какой-либо немыслимой аферой, сегодня пытаются выяснить и сама Алена Авдеева, и врачи, и чиновники Минздрав, и следственные органы. Пока же никто из официальных органов более-менее вразумительных комментариев по данному происшествию не даёт.