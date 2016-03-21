Кандидаты на пост главы Рыбинска не будут обжаловать результаты голосования
Рыбинск, Ярославская область, 21 марта, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Проигравшие претенденты на пост главы Рыбинска Ярославской области не будут обжаловать результаты голосования. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.
Занявший второе место кандидат «Родины» намерен дальше работать как действующий депутат Ярославской областной думы.
«Во-первых, я очень благодарен каждому, кто за меня проголосовал, я считаю, что это очень достойный результат, учитывая непростой для меня предвыборный период. Очень много людей меня поддержало, и я продолжу работу во благо избирателей как областной депутат, которым я остаюсь», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Владимир Денисов.
Представитель КПРФ готов помогать избранному мэру.
«Я занял третье место, но я не разочарован, главная наша цель была — повысить узнаваемость КПРФ перед думскими выборами, ругаться с победителем мы не собираемся, мы за компромисс в обществе, против раскола. Надо жить дальше, если власть думает о согласии в обществе, то надо работать и с бизнесом, и с диаспорами, и с политическими партиями. Вчера ночью я поздравил победителя, мы совместно должны поднять Рыбинск, чтобы оставить хороший след для наших потомков», — заявил Шакир Абдуллаев.
Впрочем, один из кандидатов не оставляет попыток признать незаконным сам факт назначения выборов.
«Итоги выборов я, безусловно, признаю. Но я не признаю сами выборы. Потому что выборы проводились на должность, которой нет в уставе города. Они не хотят рассматривать мои иски о незаконности данных выборов, они затянули до окончания предвыборного процесса. Теперь срок не пятидневный, а достаточно длинный. На 14 апреля назначено рассмотрение моей жалобы на бездействия прокуроров при грубом нарушении норм закона в Рыбинске», — сказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат Александр Симон. Сам же избранный мэр Рыбинска уже готов полностью погрузиться в работу.
«Наконец-то это все закончилось, и можно, наконец, поработать. С утра занимаюсь своими основными обязанностями по городскому хозяйству. Много людей звонит, поздравляют с победой. Настроение рабочее: заканчивается интрига, начинается каждодневная рутинная работа. Сделать в городе надо очень много», — приводит слова Дениса Добрякова информационный портал Yarnews.net