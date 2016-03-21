Рыбинск, Ярославская область, 21 марта, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Проигравшие претенденты на пост главы Рыбинска Ярославской области не будут обжаловать результаты голосования. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

фото со страницы Андрея Дементьева в Facebook

Занявший второе место кандидат «Родины» намерен дальше работать как действующий депутат Ярославской областной думы.

«Во-первых, я очень благодарен каждому, кто за меня проголосовал, я считаю, что это очень достойный результат, учитывая непростой для меня предвыборный период. Очень много людей меня поддержало, и я продолжу работу во благо избирателей как областной депутат, которым я остаюсь», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Владимир Денисов.

Представитель КПРФ готов помогать избранному мэру.

«Я занял третье место, но я не разочарован, главная наша цель была — повысить узнаваемость КПРФ перед думскими выборами, ругаться с победителем мы не собираемся, мы за компромисс в обществе, против раскола. Надо жить дальше, если власть думает о согласии в обществе, то надо работать и с бизнесом, и с диаспорами, и с политическими партиями. Вчера ночью я поздравил победителя, мы совместно должны поднять Рыбинск, чтобы оставить хороший след для наших потомков», — заявил Шакир Абдуллаев.

Впрочем, один из кандидатов не оставляет попыток признать незаконным сам факт назначения выборов.

«Итоги выборов я, безусловно, признаю. Но я не признаю сами выборы. Потому что выборы проводились на должность, которой нет в уставе города. Они не хотят рассматривать мои иски о незаконности данных выборов, они затянули до окончания предвыборного процесса. Теперь срок не пятидневный, а достаточно длинный. На 14 апреля назначено рассмотрение моей жалобы на бездействия прокуроров при грубом нарушении норм закона в Рыбинске», — сказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат Александр Симон. Сам же избранный мэр Рыбинска уже готов полностью погрузиться в работу.

«Наконец-то это все закончилось, и можно, наконец, поработать. С утра занимаюсь своими основными обязанностями по городскому хозяйству. Много людей звонит, поздравляют с победой. Настроение рабочее: заканчивается интрига, начинается каждодневная рутинная работа. Сделать в городе надо очень много», — приводит слова Дениса Добрякова информационный портал Yarnews.net