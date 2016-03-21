Пекин, 21 марта, 2016, 11:45 — ИА Регнум.

Согласно заявлению представителя Академии наук КНР, в 2020 г. Китай запустит космический корабль к Марсу, который доставит на красную планету спускаемый аппарат и марсоход.

nasa.gov Иней на поверхности Марса

«Китай выведет изучение Марса на принципиально новый уровень. Мы запустим зонд, который будет состоять из марсохода, орбитального и спускаемого аппаратов», — заявил представитель Академии Наук КНР Е Пэйцзянь.

Китайский специалист добавил, что длительность полета на Марс составит около 10 месяцев. Орбитальный аппарат отделившись от остальных частей зонда проведет на орбите Марса не менее года. Главной миссией аппарата станет фотографирование и мониторинг окружающей среды красной планеты, пишет «Синьхуа».

Спускаемый аппарат и марсоход займутся поиском жизни на Марсе. Китайские специалисты отмечают, что главным источником получения информации для будущей программы по изучению Марса стала лунная программа КНР.

При этом инженеры подчеркивают, что для освоения Марса будет разработана принципиально новая аппаратура, которая будет значительно современней чем та, что использовалась при посадке на Луну космической станции Чанъе-3.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале марта стало известно о планах КНР освоить космическое пространство между Землей и Луной.