Москва, 21 марта, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В ОНФ определили 10 самых опасных федеральных трасс страны по количеству погибших в ДТП на каждые 10 км пути за 2015 год. На первом месте — трасса А-146 Краснодар — Верхнебаканский (количество погибших от ДТП на 10 км трассы — 4,75 человек), на втором месте — Р-217 «Кавказ» (3,49), на третьем — А-155 Черкесск — Домбай — граница с Абхазией (3,01), на четвертом — А-290 Новороссийск — Керчь (2,92), на пятом — А-104 Москва — Дмитров — Дубна (2,90). Далее следуют М-10 «Россия» (2,85), А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией (2,64), М-3 «Украина» (2,62), А-151 Цивильск — Ульяновск (2,61), М-7 «Волга» (2,50).

rosavtodor.ru Федеральная трасса

Согласно данным ГИБДД, на рассматриваемых федеральных трассах в 2015 году погибли более 6,2 тыс. человек. Эксперты ОНФ посчитали, что если разделить общую протяженность рассмотренных трасс (почти 50,5 тыс. км) на количество погибших, то получается, что на 100 км приходится 12,3 случая гибели людей в ДТП, или каждые 8,1 км федеральных трасс забирают одну человеческую жизнь.