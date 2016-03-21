Ставрополь, 21 марта, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В международную космическую экспедицию отправился уроженец Невинномысска (Ставропольский край) Олег Скрипочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе администрации Невинномысска.

фото предоставлено информационно-аналитическим отделом администрации Невинномысска Космонавт Олег Скрипочка

Ракета-носитель с кораблем серии «Союз ТМА-20М», на борту которого находится ставропольский космонавт, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Олег Скрипочка, стартовала 19 марта 2016 года на космодроме Байконур.

В составе экипажа космического судна «Союз ТМА-20М» также российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Джеффри Уилльямс.

Планируемая продолжительность международной экспедиции составит около 173 суток.

Отметим, что для Скрипочки это уже второй полет в космос. 8 октября 2010 года он в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-М» совершил свой первый космический полет, длившийся более 159 суток.

Скрипочка трижды выходил в открытый космос, провел множество экспериментов. За мужество и героизм на Международной космической станции Скрипочке присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

По некоторым данным, в дальнейшем для полетов на МКС больше не планируется использовать корабли серии «Союз ТМА-М». Ожидается, что следующие экипажи полетят на станцию на кораблях новой серии.