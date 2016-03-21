Нальчик, 21 марта, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В горах Кабардино-Балкарии, неподалеку от села Арик, найден метеорит. Посланец из космоса прилетел на Землю еще в 1914 году. Об огромном камне, упавшем с неба сообщали местные газеты более 100 лет назад. Обследовали территорию, указанную в старинных изданиях, и нашли метеорит местные историки, пишет «Мир24».

widewallpapers.ru Метеорит

В настоящее время точное местонахождение метеорита хранится в секрете. Его оберегают от любителей нажиться на научных явлениях и артефактах. Стоимость одного грамма камня может стоить от 100 до 10 тысяч долларов.

Как отмечает председатель отделения Русского географического общества в Кабардино-Балкарии Виктор Котляров, жители села Арик регулярно находят необычные камни, обладающие магнитными свойствами. При ударе молотком от них отлетают искры, не исключено, что это осколки метеоритов. Происхождение этих находок, по словам, доцента кафедры материалов и компонентов твердотельной электроники КБГУ Олега Малоканова, предстоит установить. В настоящее время они находятся в лаборатории метеоритного комитета Российской Академии Наук.

Найденный недавно камень планируют установить на одной из площадей Нальчика для всеобщего обозрения жителей и гостей города, сообщили в издании.

Напомним, 15 февраля 2013 года в небе над Челябинской областью взорвался метеорит. Самый большой фрагмент небесного тела упал в озеро Чебаркуль, откуда его подняли лишь спустя восемь месяцев. Вес осколка составил более 570 кг. Операция по поиску и подъему осколков космического тела обошлась в сумму, превысившую 1,5 млн рублей.

В нынешнем году, 5 марта 2016 года, к Земле приблизился на расстояние 17 тыс. километров небольшой астероид, названный двойником челябинского метеорита. Столкновения с пришельцем, к счастью, не произошло.