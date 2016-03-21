Архангельск, 21 марта, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Пинежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного врача 1-й городской клинической больницы Сергея Красильникова, обвиняемого в убийстве по неосторожности.

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Установлено, что 20 декабря 2015 г. днем в лесном массиве в Пинежском районе Архангельской области во время коллективной охоты Сергей Красильников произвел 3 выстрела по неясно видимой цели, полагая, что в данном месте находится лось. В результате проявленной им преступной небрежности одна из пуль попала в его брата Андрея Красильникова, работающего главным врачом Архангельского клинического онкологического диспансера, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

В судебном заседании от стороны защиты подсудимого и его самого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Стороной защиты представлены доказательства возмещения морального вреда родственникам погибшего, участия подсудимого в его погребении, характеризующие данные.

С учетом близких родственных отношений между потерпевшими и подсудимым, неосторожным характером действий, а также соблюдением всех необходимых, предусмотренных уголовным законом условий, суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Красильникова в связи с деятельным раскаянием.

С принятым судом решением прокуратура согласилась.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Пинежскому району СУ СК России по Архангельской области и НАО.