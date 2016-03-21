Санкт-Петербург, 21 марта, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовила проект обращения собрания к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой отправить в отставку министра культуры России Владимира Мединского. Текст проекта обращения распространил сегодня, 21 марта, один из его инициаторов, глава комиссии закса по культуре Максим Резник. Поводом для документа стал громкий коррупционный скандал, разразившийся в Минкультуры несколько дней назад.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

Однако список претензий группы петербургских парламентариев к Мединскому этим скандалом отнюдь не исчерпывается. По мнению авторов обращения, при Мединском «культуре все чаще отводится роль пиар-технологии по обслуживанию ультраконсервативных и охранительных, доведенных до абсурда, идей».

«Не согласные с этим представители российской интеллигенции (будь то почетный гражданин Санкт-Петербурга Д. А. Гранин или директор государственного архива С. В. Мироненко) подвергаются личной жесткой обструкции со стороны В. Р. Мединского», — говорится в документе.

Также его авторы упрекают руководство Минкультуры в снятии государственной охраны музеев, закрытии библиотек, сокращении финансирования театров. «Пропасть недоверия между культурным сообществом и министерством культуры увеличилась и стала непреодолимой. Мы считаем, что в сложившейся ситуации (…) Мединский должен был бы добровольно покинуть свой пост».

При этом депутаты полагают, что после оглашения подробностей коррупционного скандала, в котором оказался замешан заместитель министра культуры Григорий Пирумов (по версии следствия), «имеются все юридические основания для освобождения В. Р. Мединского от должности в связи с утратой доверия».

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В связи с этим авторы обращения просят Дмитрия Медведева внести Владимиру Путину предложение об освобождении Владимира Мединского от должности министра культуры.

В составе авторов проекта обращения, которое будет внесено на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга, депутаты Бакулин, Галкина, Комолова, Нотяг, Резник, Трохманенко.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта в отношении руководящих работников Минкультуры РФ и ряда предпринимателей возбуждены уголовные дела. 16 марта Лефортовский суд города Москвы избрал меру пресечения в виде ареста в отношении заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, который будет находиться под стражей до 10 мая 2016 года. Также решением суда под стражей до 10 мая останутся глава департамента управления имуществом министерства культуры РФ Борис Мазо и советник гендиректора коммерческой фирмы Никита Колесников. 17 марта суд санкционировал арест фигуранта дела Минкультуры РФ, управляющего компании «Балтстрой» Александра Коченова.