Пекин, 21 марта, 2016, 10:49 — ИА Регнум.

Заместитель командующего Южным флотом ВМС НОАК контр-адмирал Ду Бэньинь дал интервью китайским журналистам, в котором рассказал о перспективах развития военно-морского флота Китая.

chinanews.com Военно-морской флот Китая

«Флот НОАК стал одним из главных инструментов защиты интересов Китая, государство должно активизировать все свои возможности для еще большего усиления военно-морских сил КНР», — заявил контр-адмирал.

Ду Бэньинь отметил, что «правительство КНР должно усилить стратегическое планирование и лучше координировать развитие ВМС НОАК». По мнению офицера, китайский флот недостаточно силен для защиты стратегических интересов КНР, учитывая международное положение Китая.

Заместитель командующего подчеркнул, что в настоящий момент вся военная техника находится в боеспособном состоянии, при этом государству необходимо продолжить перевооружение флота и строительство новых кораблей, пишет «Чжунго цзюньван».

В последние годы Китай ускорил темпы строительства военных кораблей. Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале марта в состав ВМС НОАК вошли 3 новейших десантных корабля: «Уишань», «Цулайшань» и «Утайшань»