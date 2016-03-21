Ульяновск, 21 марта, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Экс-глава Силикатненского городского поселения (Ульяновская область) по требованию прокуратуры вернет муниципалитету квартиры, незаконно переданные в собственность его жене и сыновьям.

es.123rf.com Фемида

Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, квартиры своим родственникам глава МСУ передал в 2008 году. При этом жена и дети чиновника не имели права на получение данного жилья вне очереди, поскольку никаких соответствующих документов в жилищную комиссию ОМСУ не предоставляли и нуждающимися в улучшении жилищных условий не признавались.

В результате чиновник был привлечен к уголовной ответственности и накануне 2016 года осужден за присвоение и растрату. Однако, в нарушение требований закона, экс-руководитель органа местного самоуправления ущерб не возмещал.

В связи с этим прокуратурой в суд было направлено исковое заявление об обязании экс-главы МСУ вернуть незаконно полученные квартиры в муниципальную собственность.

Суд полностью согласилсяь с доводами прокуратуры и принял решение взыскать с бывшего главы Силикатненского городского поселения 2 квартиры, а также более 385 тыс. рублей, полученных им за уже проданное третье жилое помещение.