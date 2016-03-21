Ростов-на-Дону, 21 марта, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Первый борт, который приземлился в ростовском аэропорту после крушения Boeing-737−800 в ночь на 19 марта, стал самолет Ан-148 МЧС России. Об этом ИА REGNUM 21 марта проинформировали в пресс-службе ведомства.

mchs.gov.ru Самолёт МЧС России

Приземлилось на восстановленную взлетно-посадочную полосу воздушное судно в 9:25. «Самолёт МЧС России протестировал состояние ВПП, посадка прошла в штатном режиме. Планируется, что борт заберёт спасателей и оперативную группу, участвовавших в ликвидации последствий крушения «Боинга», — уточнили в пресс-службе.

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Сотни людей простились с жертвами крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Напомним, что первым самолетом, стартовавшим после авиакатастрофы из аэропорта Ростова-на-Дону, стал борт А-319. Он летит в Санкт-Петербург. За ним отправился рейс в Ереван, еще два борта отправились в российскую столицы.

Добавим, что восстанавливали ВПП от обломков разбившегося авиалайнера компании FlyDubai всю ночь. К 6:00 понедельника работы были завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа, случившаяся в ростовском небе, унесла 62 человеческие жизни. На борту Boeing-737−800, летевшего из ОАЭ, находилось 55 пассажиров, 41 из которых — житель Ростовской области, и семь членов экипажа.