«Ельцин-центру» создают альтернативу — музей советского Свердловска
Екатеринбург, 21 марта, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Общественники Екатеринбурга намерены реализовать идею создания в городе музея советского Свердловска. Об этом сообщил член центрального совета движения «В защиту Исторического достоинства» Дмитрий Красноухов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам общественника, именно подобный музей может стать реальной альтернативной площадкой открывшемуся в 2015 году в Екатеринбурге «Ельцин-центру». Он также отметил, что в городском музее Екатеринбурга закрыта и отправлена в запасники экспозиция советского периода истории города. Дмитрий Красноухов сообщил, что на базе нового музея советского Свердловска можно будет организовать образовательную площадку, на которой смогут читать тематические лекции историки и преподаватели Екатеринбурга.
Напомним, что в Екатеринбурге 18 марта состоялся учредительный съезд гражданского комитета «В защиту Исторического достоинства». В работе приняло участие 137 человек — 57 делегатов и 80 участников съезда. В итоге был принят манифест гражданского движения и утверждён список Центрального совета.
В центральный совет движения помимо представителей общественных организаций и движений Екатеринбурга вошли такие известные в городе профессора и преподаватели как завкафедры градостроительства УралГАХА Сергей Санок, доктор философских наук Станислав Некрасов, академик Российской Академии Естествознания Вадим Егоров, а также историк Сергей Погодин и государственный эксперт охраны памятников культурного наследия Елена Двойникова.
Помимо реализации идеи о создании музея советского Свердловска движение намерено вести организационную и просветительскую работу по историческому образованию и патриотическому воспитанию молодёжи, а также продолжить борьбу за восстановление Краснознамённой группы в Екатеринбурге на Плотинке.
Отметим, что на съезде с приветственным словом выступил создатель Краснознамённой группы, архитектор, дизайнер, ветеран Великой Отечественной войны Ролен Шеин и председатель Свердловской областной организации ветеранов «Союз ветеранов» Юрий Кравченко.
Напомним, что большинство промышленных предприятий столицы Среднего Урала было создано в советский период истории Свердловска. Также в городе началось активное многоэтажное строительство. В Свердловске были созданы новые вузы и научно-исследовательские институты. В 1973 году за вклад в науку и промышленное развитие, и вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны город был награждён высшей государственной наградой — орденом Ленина.
В 1974 году в центре города на Плотинке была спроектирована и установлена Краснознамённая группа, на которой располагалась увеличенная копия ордена Ленина. В 2013 году в ночь с 25 на 26 января по решению администрации Екатеринбурга она была снесена. Несмотря на возмущение общественности и требование вернуть монумент на историческое место, распиленные шпили до сих пор остаются на складе одного из муниципальных предприятий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге открылся музей «Ельцин-центр». Позже инспекторы «Городского контроля», провели проверку и выявили в работе музея факты искажения истории СССР, в том числе и периода Великой Отечественной войны. Тогда же в пресс-службе «Городского контроля» подчеркнули, что в работе экспозиций музея используется ненаучная терминология: «государство европейского типа», «партия кровавой политической диктатуры», «машина смерти» и т.д. В результате общественники обратились в СУ СКР по Свердловской области с просьбой провести проверку деятельности учреждения по признакам распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также нарушения федерального закона о музейной деятельности.