Екатеринбург, 21 марта, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Общественники Екатеринбурга намерены реализовать идею создания в городе музея советского Свердловска. Об этом сообщил член центрального совета движения «В защиту Исторического достоинства» Дмитрий Красноухов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

фото Татьяна Першина и Михаил Медведевский Беседуют создатели памятника шпили Краснознаменной группы Ролен Андрианович ШЕИН и Галина Федоровна ОХЛУПИНА и профессор Вадим Владимирович ЕГОРОВ

По словам общественника, именно подобный музей может стать реальной альтернативной площадкой открывшемуся в 2015 году в Екатеринбурге «Ельцин-центру». Он также отметил, что в городском музее Екатеринбурга закрыта и отправлена в запасники экспозиция советского периода истории города. Дмитрий Красноухов сообщил, что на базе нового музея советского Свердловска можно будет организовать образовательную площадку, на которой смогут читать тематические лекции историки и преподаватели Екатеринбурга.

Напомним, что в Екатеринбурге 18 марта состоялся учредительный съезд гражданского комитета «В защиту Исторического достоинства». В работе приняло участие 137 человек — 57 делегатов и 80 участников съезда. В итоге был принят манифест гражданского движения и утверждён список Центрального совета.

В центральный совет движения помимо представителей общественных организаций и движений Екатеринбурга вошли такие известные в городе профессора и преподаватели как завкафедры градостроительства УралГАХА Сергей Санок, доктор философских наук Станислав Некрасов, академик Российской Академии Естествознания Вадим Егоров, а также историк Сергей Погодин и государственный эксперт охраны памятников культурного наследия Елена Двойникова.

Помимо реализации идеи о создании музея советского Свердловска движение намерено вести организационную и просветительскую работу по историческому образованию и патриотическому воспитанию молодёжи, а также продолжить борьбу за восстановление Краснознамённой группы в Екатеринбурге на Плотинке.

Отметим, что на съезде с приветственным словом выступил создатель Краснознамённой группы, архитектор, дизайнер, ветеран Великой Отечественной войны Ролен Шеин и председатель Свердловской областной организации ветеранов «Союз ветеранов» Юрий Кравченко.

Напомним, что большинство промышленных предприятий столицы Среднего Урала было создано в советский период истории Свердловска. Также в городе началось активное многоэтажное строительство. В Свердловске были созданы новые вузы и научно-исследовательские институты. В 1973 году за вклад в науку и промышленное развитие, и вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны город был награждён высшей государственной наградой — орденом Ленина.

В 1974 году в центре города на Плотинке была спроектирована и установлена Краснознамённая группа, на которой располагалась увеличенная копия ордена Ленина. В 2013 году в ночь с 25 на 26 января по решению администрации Екатеринбурга она была снесена. Несмотря на возмущение общественности и требование вернуть монумент на историческое место, распиленные шпили до сих пор остаются на складе одного из муниципальных предприятий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге открылся музей «Ельцин-центр». Позже инспекторы «Городского контроля», провели проверку и выявили в работе музея факты искажения истории СССР, в том числе и периода Великой Отечественной войны. Тогда же в пресс-службе «Городского контроля» подчеркнули, что в работе экспозиций музея используется ненаучная терминология: «государство европейского типа», «партия кровавой политической диктатуры», «машина смерти» и т.д. В результате общественники обратились в СУ СКР по Свердловской области с просьбой провести проверку деятельности учреждения по признакам распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также нарушения федерального закона о музейной деятельности.