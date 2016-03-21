Гавана, 21 марта, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Приезд в Гавану президента США Барака Обамы преследует цель наладить прямое взаимодействие с народом Кубы. Американский президент назвал такую возможность исторической, сообщило агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Прибыв на Кубу, Обама выступил перед сотрудниками американского посольства, работа которого была ранее возобновлена в Гавене. «Это историческая возможность напрямую взаимодействовать с кубинским народом», — сказал Обама.

Сегодня, 21 марта состоится двусторонняя встреча Обамы с председателем Госсовета Кубы Раулем Кастро. Вечером в честь американской делегации организован торжественный ужин, передаёт NBC News.

Отмечается, что в ходе визита Обама проведёт переговоры с бизнесменами Кубы. Также он посетит дружеский матч бейсбольной сборной Кубы и Tampa Bay Rays. Важной частью визита явится обращение американского к кубинском народу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта Обама прибыл в Гавану. Визит на Кубу президента США состоялся впервые за 88 лет. Исторический визит президента США призван завершить период холодной войны между странами, а также сформировать «дипломатическое наследие» президента Обамы.

Эксперты называют визит американского президента на Кубу крупным историческим событием, сравнимым с падением Берлинской стены.