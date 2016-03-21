Орск, Оренбургская область, 21 марта, 2016, 10:09 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области школьница получила смертельную травму во время тигры в снежки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 марта в СУ СКР по региону, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

takefon.com Снежок. Закат

По данным следствия, днем 18 марта группа учеников четвертого и пятого класса после учебных занятий играла в снежки во дворе школы. В ходе игры 11-летней девочке попали снежком в правую височную область. После получения травмы ребенком игра прекратилась. Все дети разошлись по домам.

После удара снежком по голове ребенок сразу почувствовал себя плохо и пошел домой. Спустя несколько часов девочка скончалась. Прибывшие сотрудники «Скорой медицинской помощи» констатировали её смерть. По предварительным результатам судебно-медицинского исследования, смерть школьницы наступила в результате диффузной травмы головного мозга.

Медики отмечают опасность игры в снежки, особенно если снег мокрый, а снежок слеплен плотно. Нельзя специально кидать снежки в лицо и целиться в голову. Специалисты рекомендуют вместо живых мишеней выбрать неодушевленную цель (например, снежную глыбу, столб) и практиковаться в меткости на ней.

В Госавтоинспекции в свою очередь напомнили, что такая забава, как катание с ледяной горки, расположенной возле проезжей части или деревьев, также может завершиться трагедией.