Самара, 21 марта, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Контрактная сборка автомобилей на мощностях предприятия АвтоВАЗ за минувший год сократилась в девять раз, сообщает «Дейли-Мотор».

company.avtovaz.ru Производство автомобилей на заводе «Автоваз»

Так, сборка автомашин по заказам Nissan к январю 2016 года сократилась до с 8 147 до 60 автомобилей. Объём заказов Renault сократился в три раза, до 1 518 автомобилей.

В то же время производство собственных автомашин марки Lada снизилось за год в 1,7 раза, до 11 262 штук.

Причинами подобных явлений может быть не только общее сокращение объёмов продаж на российском авторынке, но и перебои с поставками комплектующих.

Представители автоконцерна никак не комментируют эту информацию.

Напомним, что недавно был назначен новый президент компании «АвтоВАЗ». Им стал 55-летний Николя Мор, в данный момент являющийся генеральным директором Renault в Румынии. Ему предстоит нарастить рыночную долю и локализацию автомобилей Lada.

За прошедший год российский рынок новых легковых автомобилей сократился в объёмах на 40%.