Санкт-Петербург, 21 марта, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Двенадцать грузовых автомобилей марки Volvo сгорели на закрытой парковке в Выборгском районе северной столицы в ночь на понедельник. Очевидцы уверены, что причиной пожара стал умышленный поджог

http://vk.com/spb_today Пожар на стоянке грузовиков в Петербурге. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как сообщили сегодня, 21 марта, в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар начался около двух часов ночи на Полюстровском проспекте у дома 74. На место возгорания прибыли 15 пожарных на четырех единицах техники. Для борьбы с огнем им потребовалось более двух часов: пожар был ликвидирован только в 04:37.

«Выгорели 12 автомобилей по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали», — констатировали в ГУ МЧС.

Как сообщает в социальной сети один из очевидцев пожара, горели только автомобили марки Volvo, стоящие рядом «КАМАЗы не тронули». По словам другого очевидца, машины загорелись практически одновременно, в течение 30 секунд. Судя по фотографиям с места пожара, большинство сгоревших автомобилей — самосвалы и мусоровозы.

Пожары припаркованных большегрузных автомобилей происходят в Петербурге всё чаще. Наблюдатели полагают, что это является криминальным проявлением обострившейся экономической ситуации в сфере грузоперевозок. Также одной из версий участившихся пожаров грузовиков является стремление получить высокую страховку за сгоревшую машину.

При этом сотрудники пострадавшего в ночь на 21 марта автотранспортного предприятия пишут в социальных сетях, что никаких конфликтов с руководством у них не было.