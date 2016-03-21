Сразу 12 грузовиков сгорели в Петербурге, подозревают поджог
Санкт-Петербург, 21 марта, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Двенадцать грузовых автомобилей марки Volvo сгорели на закрытой парковке в Выборгском районе северной столицы в ночь на понедельник. Очевидцы уверены, что причиной пожара стал умышленный поджог
Как сообщили сегодня, 21 марта, в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар начался около двух часов ночи на Полюстровском проспекте у дома 74. На место возгорания прибыли 15 пожарных на четырех единицах техники. Для борьбы с огнем им потребовалось более двух часов: пожар был ликвидирован только в 04:37.
«Выгорели 12 автомобилей по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали», — констатировали в ГУ МЧС.
Как сообщает в социальной сети один из очевидцев пожара, горели только автомобили марки Volvo, стоящие рядом «КАМАЗы не тронули». По словам другого очевидца, машины загорелись практически одновременно, в течение 30 секунд. Судя по фотографиям с места пожара, большинство сгоревших автомобилей — самосвалы и мусоровозы.
Пожары припаркованных большегрузных автомобилей происходят в Петербурге всё чаще. Наблюдатели полагают, что это является криминальным проявлением обострившейся экономической ситуации в сфере грузоперевозок. Также одной из версий участившихся пожаров грузовиков является стремление получить высокую страховку за сгоревшую машину.
При этом сотрудники пострадавшего в ночь на 21 марта автотранспортного предприятия пишут в социальных сетях, что никаких конфликтов с руководством у них не было.