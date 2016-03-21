Астана, 21 марта, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Ростове-на-Дону.

wordpress.com Свечи

«Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели людей в результате крушения в аэропорту Ростова-на-Дону пассажирского самолета Boeing. Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших», — сообщила пресс-служба главы государства.

Также выразили соболезнования российскому лидеру и попросили его передать слова поддержки родственникам и близким жертв крушения авиалайнера компании Fly Dubai в Ростове-на-Дону президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Ислам Каримов.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 19 марта 2016 года в ростовском аэропорту потерпел крушение авиалайнер Boeing 737−800 компании Fly Dubai, летевший из аэропорта Дубая в Ростов-на-Дону. Жертвами авиакатастрофы стали 62 человека: 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Среди основных версий трагедии — ошибка экипажа и неблагоприятные погодные условия.