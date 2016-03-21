Махачкала, 21 марта, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Долг Дагестана за поставленную в регион электроэнергию продолжает расти. По данным Махачкалинских городских электрических сетей, в 2015 году электроэнергии было поставлено на сумму 3,8 млрд рублей, на 2,5 млрд рублей электроэнергии поступило в полезный отпуск. И почти треть этого объема составили потери электроэнергии, общий объем ущерба — 1,3 млрд рублей.

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Об этом в ходе совещания по вопросам ликвидации задолженности за поставленные энергоресурсы заявил заместитель министра транспорта, энергетики и связи Муртазали Гитинасулов.

Причины потерь, по словам управляющего директора АО «Дагестанская сетевая компания» Гимбата Гимбатова, происходят из-за износа махачкалинского сетевого хозяйства, который составляет больше 70%, а также из-за безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

Так, ряд пользователей светом до сих пор делают это незаконно по той причине, что до сих пор не завершены работы по присвоению наименований улицам и номеров домам. Такая неблагоприятная ситуация, в частности, сложилась в микрорайоне «Ватан», «Новые тарки», «Семендер», «Турали» и других бывших садоводческих обществах.

Как отметил министр транспорта, энергетики и связи Сайгидпаша Умаханов, долги Республики Дагестан за потребленные энергоресурсы обсуждаются уже на уровне правительства России. В целях исправления ситуации, по словам чиновника, необходимо помочь ресурсоснабжающим организациям в борьбе с потерями и энерговорами. Взаимодействие в этом вопросе готовы оказать и в МВД по Республике Дагестан.

Стоит отметить, что в Дагестане, по словам генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева, сложилась самая неблагоприятная ситуация с задолженностями за энергоресурсы среди всех субъектов СКФО. Так, только размер долга водоканалов республики составил 347,2 млн рублей. Свыше 584 млн рублей долга накопили к декабрю 2015 года предприятия коммунального комплекса Дагестана перед гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».В 2015 году, как отметил первый замминистра энергетики Алексей Текслер, задолженность за энергоресурсы регионов СКФО выросла на 17%. Больше всего вырос розничный долг в Дагестане — на 4,3 млрд рублей, а самый низкий уровень расчетов показала Ингушетия — оплачено лишь 65%.

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