Вашингтон, 21 марта, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В мире существует широкий «международный консенсус» по поводу действий руководства России, которые угрожают всему «мировому порядку». Такое мнение в интервью «Московскому комсомольцу» высказал помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Том Малиновски.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мировой порядок

«Примером таких действий является российская военная «интервенция» в Украину, — говорит он. — И это не просто позиция США. Этот подход был закреплен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая осуждает «оккупацию и попытку аннексии» Крыма».

При этом помощник госсекретаря США отметил, что факт существования сильной и преуспевающей России, которая с уважением относится к суверенитету других государств и вносит позитивный вклад в мировые дела, отвечает интересам всего мира.

Но на данный момент, по его словам, Россия не играет подобную роль «во всех сферах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. Данное решение стало итогом состоявшегося за два дня до этого референдума, на котором более 95% жителей полуострова поддержали решение о воссоединении с Россией.