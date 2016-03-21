Ярославль, 21 марта, 2016, 09:44 — ИА Регнум. 20 марта состоялось голосование на досрочных выборах муниципального уровня в Ярославской области. Кроме главы Рыбинска, в регионе выбирали главу сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского района, главу Тихменевского поселения Рыбинского района и депутатов районного и городского советов в Тутаевском районе. На все вакансии избраны кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Ярославской области.

В сельском поселении Красный Профинтерн к избирательным урнам пришло 1645 человек, это 33,6% от всех избирателей. На первом месте оказалась исполняющая обязанности главы поселения Елена Терехова, она получила 63,29% голосов. На втором месте — представитель КПРФ, бывший первый заместитель главы поселения Вячеслав Грибов с результатом 23,97% голосов, последнее место занял кандидат ЛДПР, руководитель ООО «Регион» Александр Белов, за которого проголосовало 7,99% избирателей.

В Тихменевском сельском поселении представитель партии власти получил рекордный результат, а вот явка была ниже, нежели в Рыбинске и Профинтерне, — 23,53% от общего количества избирателей. Победу одержала представительница «Единой России» Марина Костерина, работавшая до выборов заместителем директора Центра детского творчества «Радуга» на 0,5 ставки. Ее поддержало 87,33% избирателей. За кандидата ЛДПР, диспетчера автомобильного транспорта Дмитрия Березина проголосовали 6,06% избирателей. За выдвинувшуюся самостоятельно Анастасию Беломестнову, повара ООО «Коприно Плаза», было отдано 1,1% голосов.

В Тутаевском районе явка избирателей также оказалась низкой. Выбирать депутата муниципального совета района пришли лишь 10,23% избирателей. Победу с большим отрывом одержала представитель «Единой России», заведующая детским садом № 14 Рида Руденко, ее поддержали 58,23% пришедших на выборы.

Аналогичная ситуация и на довыборах депутата муниципального совета городского поселения Тутаев. Здесь явка составила 12,23%. Победу с результатом 70% голосов одержала директор тутаевского лицея № 1 Наталья Шинкевич, выдвинутая «Единой Россией».

Стоит отметить, что муниципальные выборы 20 марта 2016 года в Ярославской области отмечены низкой явкой и тем, что кандидатами «Единой России» были женщины, преимущественно из социальной сферы.