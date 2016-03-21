Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Глава администрации Петропавловска-Камчатского Дмитрий Зайцев заявил, что уголовников в его команде нет, а людей, на которых пишут жалобы неизвестные, он взял на работу, ориентируясь на их профессиональные качества. При этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM чиновник подтвердил, что знает о наличии судимостей у начальника контрольного управления администрации Сергея Иванинова и руководителя управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Анатолия Ковнацкого.

Цитата из м/ф «Приключения капитана Врунгеля». реж. Давид Черкасский. 1976 Шеф

Напомним, в интернет попало обращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Камчатки Владимиру Илюхину, где содержится жалоба от неизвестных лиц на то, что Дмитрий Зайцев берет на работу «своих» людей и «назначает им завышенные оклады». Кроме того, указывается на то, что Иванинов и Ковнацкий имеют судимости.

Кроме того, обнародовано служебное письмо министра территориального развития края Сергея Лебедева, который, в свою очередь, попросил дать Дмитрия Зайцева объяснения по содержанию жалобы.

«Подобные жалобы довольно часто к нам поступают. Мы ждем от администрации Петропавловска-Камчатского разъяснений. Срок для ответа им установлен до 25 марта. Мы держим этот вопрос на контроле. При этом я попросил главу администрации города пояснить, каким образом служебные документы, адресованные ему, к которым имеет доступ ограниченный круг лиц, могли попасть в интернет», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM министр Сергей Лебедев.

Чиновники, о которых идет речь в жалобе неизвестных граждан, действительно ранее имели судимость. В частности, Сергей Иванинов раньше работал в администрации Вилючинска. В 2014 году он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Оказалось, что квартиры, которые мэрия закрытого города покупала в Краснодаре для переселенцев из районов Крайнего Севера, в частности из Вилючинска, оказались непригодными для жилья. Чиновник был оштрафован и на три года лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах местного самоуправления. Однако, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, не так давно Сергей Иванинов попал под амнистию в честь 70-летия Победы.

Что касается Анатолия Ковнацкого, то, как сообщает Vostok.Today, он несколько лет назад был осужден за незаконное хранение и ношение боеприпасов, но отделался штрафом. У бывшего полковника обнаружено 19 патронов калибра 5,45 мм, являющихся штатными боеприпасами к автомату АКМ-74 и ручному пулемету РПК-74, а также 1 патрон калибра 9 мм — штатный боеприпас для пистолета Макарова и автоматического пистолета Стечкина. При этом эта судимость погашена.

Глава администрации Петропавловска заявил корреспонденту ИА REGNUM, что оба чиновника приняты на работу на законных основаниях. «Я всегда беру профессионалов, людей, которых я знаю много лет как специалистов высокого уровня. Это первое. Второе — эти люди прошли через все проверки и имеют все допуски, и нет никаких препятствий, связанных с муниципальной и гражданской службой. Иначе они не могли бы быть назначены. При этом обращаю внимание, что эти люди возглавляют структурные подразделения, которые занимаются контролирующей деятельностью, но финансов у них в распоряжении нет. То есть они не занимаются закупками», — сказал собеседник агентства.

Зайцев при этом отметил, что Анатолий Ковнаций, как бывший командир войсковой части, имеет самый высокий допуск к секретности на Камчатке. «Но вот в силу обстоятельств, у него было уголовное дело. Так получилось, когда он сдавал здесь воинскую часть, патроны случайно у него оказались…» — добавил Дмитрий Зайцев.

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, что в обращении на имя президента и губернатора его фактически обвиняют в том, что он берет на работу «уголовников», сити-менеджер заявил: «Я могу только одно прокомментировать — те, кто работал здесь до этого… это вообще… уж лучше бы уголовники работали, чем те, кто не понимает систему управления. В моей команде уголовников нет».

Он также заметил, что в результате проверки вычислен человек, который скопировал служебную переписку с министром регионального развития Сергеем Лебедевым.

«Мы нашли этого человека. К сожалению, этот человек — очень большой профессионал, и мне очень жаль, что он пошел на такой шаг. Сейчас буду думать, какие меры к нему применять», — добавил Дмитрий Зайцев.