Новосибирск, 21 марта, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В Новосибирске гражданин Таджикистана приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство полуторагодовалого ребенка своей сожительницы. Он обвинялся в убийстве малолетнего, побоях и истязании (п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 116, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

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«Следствием и судом установлено, что с апреля по июнь 2015 года подсудимый неоднократно применял насилие к полуторагодовалому сыну и четырехлетней дочери своей сожительницы. В июле мужчина, находясь в дачном доме, разозлившись на то, что мальчик облил свою одежду водой, нанес ребенку многочисленные удары по голове и телу. После этого он ударил мальчика головой об тумбочку, от чего потерпевший потерял сознание и впал в кому. Медики четыре дня боролись за жизнь ребенка. Но мальчик умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы», — уточнила ИА REGNUM старший помощник руководителя управления Анастасия Кулешова.

Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, в пользу матери погибшего мальчика взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.