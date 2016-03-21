Владикавказ, 21 марта, 2016, 09:27 — ИА Регнум. В птицеводческой отрасли РСО-Алания зафиксирован рост производства. В 2015 году сельскохозяйственные кооперативы, занятые выращиванием птицы, достигли положительных результатов и на 74% обеспечивают потребности населения в мясе птицы, сообщает 21 марта корреспондент ИА REGNUM.

mpoufakos.com Птицеферма

Уже наглядно видно, что на рынках и в магазинах все больше становится качественного куриного мяса, выращенного на территории республики. Свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности РСО-Алания внесли и птицеводы Ардонского муниципального района. В 2015 году ими было произведено 980 тонн востребованного населением продукта.

Птицеводством серьезно занимаются в ряде населенных пунктов района. В Костаевском сельском поселении держит птицу на откорм индивидуальный предприниматель Марат Гиоев. В прошлом году он получил грант в Минсельхозпроде РСО-Алания в размере 407 тысяч рублей, добавил свои собственные деньги и открыл небольшую птицеферму в сельхозкооперативе «Весна». Сельчанин взял в аренду пустующий корпус и приспособил его для выращивания бройлеров. В настоящее время здесь насчитывается более 12 тысяч цыплят в возрасте более месяца второй по счету посадки.

«Суточные цыплята нами приобретаются в Кабардино-Балкарии. Молодняк проходит всю необходимую ветеринарную обработку, благодаря этому удается минимизировать потери уже взрослого поголовья. Одна посадка сегодня обходится в 2,5 млн рублей, с учетом кормов, газа, электроэнергии и зарплаты работников. За 45−50 дней птица достигает трех килограммов веса и тогда начинается реализация», — пояснил собеседник.

В штате у предпринимателя всего два человека, но весь производственный процесс механизирован. В корпусе идеальная чистота, солома, используемая для подстилки, регулярно меняется. Посторонним входить сюда строго запрещается, чтобы не занести инфекцию. Корреспонденту ИА REGNUM разрешили посмотреть, в каких условиях содержится птица.

Как считает Марат Гиоев, с реализацией проблем не должно быть. Уже обозначились постоянные клиенты, которые покупают кур в живом весе и в дальнейшем поставляют мясо птицы на рынки республики. На торговых же предприятиях больше собственной продукции, конкурентов местные птицеводы быстро вытесняют. У Марата Гиоева запланировано постепенно увеличивать поголовье. По его словам, необходимо задействовать и второй корпус, в котором без особых проблем можно выращивать до 17 тысяч кур. Если ему удастся осуществить задуманное, то в Коста появятся и новые рабочие места.

Напомним, что в 2015 году аграрии РСО-Алания получили государственную поддержку в размере 444 млн рублей. Денежные средства были направлены на дальнейшее развитие в регионе животноводческой отрасли, птицеводства и растениеводства.