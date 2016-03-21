Пекин, 21 марта, 2016, 09:15 — ИА Регнум.



weixinyidu.com Юань

«В течение следующих 5 лет рост ВВП Китая сохранится на уровне 6,5%. Внезапное сокращение темпов роста второй экономики мира не критично само по себе. Самое главное — это сохранение устойчивого экономического роста», — заявила управляющий директор Всемирного банка Шри Мульяни Индравати на форуме «Развитие Китая 2016», проходящем в Пекине.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард также заявила о своей уверенности в будущем китайской экономики, пишет «Чжунго жибао».

«КНР переживает исторический переходный период, что хорошо и для Китая, и для мира в целом», — отметила Кристин Лагард.

По мнению руководителя МВФ, правительству КНР следует соблюдать баланс между переходом к относительно медленным, но устойчивым темпам роста и продвижением необходимых структурных реформ.

«Включение юаня в корзину мировых резервных валют является наглядной демонстрацией интеграции Китая в мировую экономику», — добавила Кристин Лагард.

Управляющий директор Всемирного банка подчеркнула, что Китай пошел по правильному пути изменения модели роста экономики. КНР в первую очередь следует полагаться на свои внутренние источники.

Форум «Развитие Китая 2016» открылся 20 марта. Церемонию открытия посетил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли.