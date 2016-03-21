Вашингтон, 21 марта, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Кэрис ван Хаутен, 39-летняя актриса, играющая в сериале «Игра престолов» Мелисандру, ждёт ребенка, сообщает ресурс E! Online.

Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Тим Ван Паттен. 2011 — 2016. США Кэрис ван Хаутен в роли Мелисандры

Сообщается, что отцом ребенка является 48-летний Гай Пирс, австралийский актер и музыкант, известность к которому пришла после исполнения роли лейтенанта Эдмунда Эксли в фильме «Секреты Лос-Анджелеса».

Будущая мать во втором сезоне сериала изображала роды и теперь шутит, что с тех пор она «натренирована».

Кэрис ван Хаутен является трехкратной обладательницей высшей нидерландской кинопремии «Золотой теленок» в номинации «лучшая актриса». Широкой публике она стала известна после испонения главной роли в фильме Пола Верховена «Черная книга».

Ван Хаутен станет второй актрисой «Игры престолов», забеременевшей во время съемок после Лины Хиди, исполнительницы роли Серсии Ланнистер.