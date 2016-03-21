Москва, 21 марта, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает следовать за ценами на нефть. Это основной фактор, который оказывает поддержку рублю. Но, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, на текущий момент есть и дополнительные катализаторы для роста.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«В частности, это решение ЦБ РФ сохранить монетарную политику без изменений и фраза, прозвучавшая в рамках сопроводительного заявления о том, что Центробанк «может проводить умеренно жесткую денежно-кредитную политику в течение более продолжительного времени, чем предполагалось ранее», — сказала Рогова.

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«Поэтому на предстоящей неделе рубль может рассчитывать лишь на поддержку со стороны активности экспортеров, которые продолжат продавать валюту в рамках подготовки к налоговым выплатам и позитивной динамики цен на нефть. Следовательно, и пара USD/RUB может снизиться в район уровня 66,40 с дальнейшей целью на отметке 65,50 в случае его прорыва», — считает эксперт.

«Кроме того, не стоит полностью исключать и возможность влияния американской статистики. В частности, если данные по продажам на первичном рынке жилья и отчет по заказам на товары длительного пользования отразят недостаточную силу экономики, это станет дополнительным подтверждением тому, что в июне ФРС также вряд ли решится на повышение ставки, что сможет оказать на доллар дополнительное давление», — предположила Рогова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне прежних 11% годовых, вновь сославшись на риск ускорения инфляции.

Добавим, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на 21 марта, вырос на 4,2 копейки — до 77,1992 рубля, курс доллара уменьшился на 15,7 копейки, до 68,4026 рубля. Стоимость барреля нефти снизилась на — 1,33% и составляет $40,91.