Вашингтон, 21 марта, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Финальный матч теннисного турнира в Индиан-Уэллсе между сербским спортсменом Новаком Джоковичем и канадским теннисистом Милошем Раоничем завершился убедительной победой Джоковича со счетом 6:2, 6:0, сообщает официальный сайт турнира.

ausopen.com Новак Джокович

Борьба продолжалась 77 минут и лишь подтвердила репутацию Новака Джоковича как первой ракетки мира

Напомним, что в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Джокович обыграл Рафаэля Надаля со счетом 7:6, 6:2, одержав свою 25-ю победу в этом личном противостоянии.

Призовой фонд турнира ATP BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США) составляет 6,134 млн долларов.