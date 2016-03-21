Москва, 21 марта, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Параметрический регистратор пассажирского самолета Boeing 737, который 19 марта потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону, работал вплоть до столкновения с землей. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил замглавы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко.

onlinedubai.ru Boeing 737-800

По его словам, разрушенный кабель самописца восстановлен и проведено копирование содержащейся в «черном ящике» информации.

«Качество информации хорошее, — сказал Зайко. — Самописец работал вплоть до столкновения с землей».

Замглавы МАК уточнил, что второй самописец (речевой) получил более серьезные повреждения.

«По звуковому (самописцу): получил серьезные повреждения, разрушен кабель был, поэтому сейчас проводятся работы по восстановлению», — сказал Зайко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Boeing 737−800, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился в ночь на 19 марта при повторном заходе на посадку. На борту авиалайнера, принадлежащего авиакомпании Fly Dubai, находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли.

Среди основных версий крушения самолета — ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия.