Вашингтон, 21 марта, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал о шестом фильме «Терминатор», в котором он собирается сыграть главную роль, сообщает The Independent.

wappersunda.com Терминатор

Актер подчеркнул, что ожидает этого фильма с нетерпением, при этом отказавшись раскрывать подробности сюжета киноленты.

Стоит отметить, что в начале года кинокомпания Paramount Pictures изъяла новый фильм о Терминаторе из своего графика после провала в прокате ленты «Терминатор: Генезис».

Франшиза «Терминатор», рассказывающая о войне компьютерной сети и человечества, насчитывает пять фильмов, в четырех из которых снимался Арнольд Шварценеггер. Фильмы на эту тему собрали в прокате более 1,5 миллиардов долларов. Первый фильм, снятый Джеймсом Кэмероном, вышел на экраны в 1984 году и стал фундаментом мировой известности Арнольда Шварценеггера.