Вашингтон, 21 марта, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Финальный матч теннисного турнира категории WTA Premier в Индиан-Уэллс между первой ракеткой мира Сереной Уильямс и белорусской теннисисткой Викторией Азаренко закончился победой Виктории, сообщает «Чемпионат».

sport-xl.org Виктория Азаренко

Виктория Азаренко одолела Серену Уильямс в двух партиях со счетом 6:4, 6:4. 26-летняя белорусская спортсменка стала первой теннисисткой, сумевшей обыграть Серену Уильямс четыре раза в финалах турниров WТА.

До этого Азаренко побеждала Уильямс в Майами в 2009 году, а также в Дохе и Цинциннати в 2013-м.

Белорусская спортсменка занимает восьмую строчку рейтинга сильнейших теннисисток мира. Теперь она вытеснит из первой десятки Марию Шарапову, дисквалифицированную с 12 марта после уличения в употреблении мельдония.