Лондон, 21 марта, 2016, 08:00 — ИА Регнум. На Кубе от приезда США ждут положительных изменений. На перемены к лучшему надеются жители Кубы, пишет газета The Financial Times.

post-gazette.com Американский и кубинский флаги, вывешенные на балконе дома в Гаване

Прежде всего, положительного эффекта ждут в сфере расширения экономических контактов. Если в данный момент страна импортирует весьма не дешёвые товары, как правило, из Бразилии, Канады, стран Евросоюза и Китая, то после налаживания контактов с американской стороной может быть увеличен ассортимент импортных товаров и снижены цены. Также определённая часть кубинского населения ждёт от налаживания отношений с США расширения демократических свобод, в частности, свободы слова и вероисповедания. Также кубинцы рассчитывают на увеличение доступа к интернету.

Отмечается, что ожидания жителей страны могут не вполне оправдаться. В настоящее время кубино-американские отношения не вышли на новый уровень. США пошли Кубе навстречу и ослабили санкции, но эти меры не возымели должного эффекта, считает автор статьи. В частности, со стороны Кубы продолжает существовать угроза санкций ряду компаний США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент США Барак Обама прибыл в Гавану. Визит на Кубу президента США состоялся впервые за 88 лет.

Цель визита — завершить период холодной войны между странами, а также сформировать «дипломатическое наследие» президента Обамы. Эксперты называют визит американского президента на Кубу крупным историческим событием, сравнимым с падением Берлинской стены.