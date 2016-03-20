Сеул, 21 марта, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Южная Корея полностью готова к проведению КНДР пятого испытания ядерного оружия, несмотря на введенные против Пхеньяна международные санкции, сообщает France Press.

tacstrat.com Ядерные испытания Северной Кореи

Речь о проведении очередного испытания ядерного оружия зашла после того, как об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Реакция Пхеньяна, как отмечается, является ответом на совместные американо-южнокорейские военные учения.

Так, 18 марта КНДР осуществила два пуска баллистических ракет средней дальности, в то время как на полученных военными США спутниковых снимках видны работы на основном объекте, где проводятся испытания ядерного оружия. К такому же выводы пришли и в южнокорейском Министерстве объединения.

«Мы полагаем, что пятое ядерное испытание может быть осуществлено прямо сейчас. Правительство готовится ко всем возможным вариантам», — заявил официальный представитель ведомства Чон Чжун Хи.

В свою очередь, в Минобороны страны также повторили свои прогнозы относительно того, что Пхеньян готов в скором времени осуществить еще одно испытание ядерного оружия, как только руководством страны будет отдан такой приказ.

«В этом отношении наши военные, а также разведывательные службы в Южной Корее и США ведут тщательное наблюдение за такими действиями», — отметил официальный представитель Минобороны Мун Сан Гюн.

Напомним, действия Пхеньяна идут вразрез с санкциями, введенными в отношении страны после того, как 6 января КНДР провела испытания водородной бомбы, за которыми 7 февраля последовал запуск ракеты с искусственным спутником земли, являющийся, по мнению многих наблюдателей, прикрытием для испытательных пусков баллистических ракет.